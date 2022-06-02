حوادث
سقوط بارون بالحسيمة
علم من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرفوقة بأخرى تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة إمزورن، تمكنت الأحد الماضي من إيقاف مبحوث عنه على الصعيد الوطني، قرب سد وادي غيس بالجماعة الترابية إمرابطن (تماسينت) بإقليم الحسيمة. وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر صدرت في حقه 10 مذكراتأكمل القراءة »
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