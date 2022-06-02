حوادث
حجز منتوجات فاسدة بوجدة
ذكر مصدر ل”الصباح” أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و بتعاون مع مصالح ولاية جهة الشرق، ومصالح الأمن الوطني، نجح الخميس الماضي في حجز كمية من اللحوم المعدة للاستهلاك وهي مطبوعة بأختام مزورة جرى ترويجها في أسواق مدينة وجدة، خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها. وأضاف المصدر أن العمليةأكمل القراءة »
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