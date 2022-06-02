حوادث
10 سنوات لسارقين بالجديدة
توبعا بجنايات السرقة الموصوفة ومحاولتها واستهلاك مادة مخدرة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الأسبوع الماضي، بمؤاخذة سارقين من ذوي السوابق، وحكمت على كل واحد منهما ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية السرقة الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة واستهلاك مادة مخدرة. وجاءأكمل القراءة »
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