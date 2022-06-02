حوادث
الحبس لشبكة الإجهاض بفاس
قضت ابتدائية فاس، الاثنين الماضي، بحرمان طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد من مزاولة مهنة الطب لسنة واحدة من تاريخ صيرورة حكمها نهائيا. وأدانته بسنة حبسا نافذا و500 درهم غرامة نافذة لأجل “القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى”. وقضت بحرمان ممرضة بعيادةأكمل القراءة »
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