ملف الصباح
السوايـع…”بعبـع” الأسـر
ظاهرة في انتشار سريع تخرب جيوب الآباء وتستفز الباحثين وتخرس مسؤولي الوزارة يعاني عدد من آباء وأمهات التلاميذ تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشارها بشكل يزداد استفحالا سنة بعد أخرى، ما يرهق كاهلهم ويستنزف جيوبهم. ويزداد جشع بعض الواقفين وراء هذه الآفة، من أساتذة ومجازين عاطلين، تفننوا في طرق إخضاع أولياءأكمل القراءة »
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