مجتمع
احتجاج على إغلاق مستعجلات مراكش
يعيش مستشفى ابن طفيل في مراكش على صفيح ساخن، منذ أشهر مضت، بسبب الإغلاق غير المبرر لمستعجلاته، منذ أزيد من سنة من الآن، دون الإعلان عن أي تاريخ لإعادة فتحه، خاصة أن المرضى كانوا يقصدونه، رغم وضع البناية المتردي، إذ قبل سنة احتج نقابيون على ايقاف الأشغال، بشكل مفاجئ، ماأكمل القراءة »
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