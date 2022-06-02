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مجتمع

“قربلة” بجماعة مكناس

منذ دقيقتين
وجهت جمعية المنعشين العقاريين، شكاية إلى عامل عمالة مكناس، ضد نائب رئيس جماعة مكناس المفوض له في قسم التعمير بالجماعة، تتهمه فيها بالتأخر في التوقيع على رخص البناء والسكن لأسباب غير معلومة. وأفاد نص شكاية جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين الموجهة لعامل عمالة مكناس، والتي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن نائبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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