مجتمع
“قربلة” بجماعة مكناس
وجهت جمعية المنعشين العقاريين، شكاية إلى عامل عمالة مكناس، ضد نائب رئيس جماعة مكناس المفوض له في قسم التعمير بالجماعة، تتهمه فيها بالتأخر في التوقيع على رخص البناء والسكن لأسباب غير معلومة. وأفاد نص شكاية جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين الموجهة لعامل عمالة مكناس، والتي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن نائبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا