حوادث
البرلماني الفايق يسقط في المحكمة
رفضت ملتمسات تسريحه والنيابة العامة بررت إيداعه لخطورة الأفعال المرتكبة لم يتم البرلماني التجمعي، رشيد الفايق، زوال أول أمس (الثلاثاء)، جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، بعد سقوطه من فوق كرسي بالقاعة 2 بمحكمة الاستئناف، نتيجة مضاعفات مرضه بالسكري، ليحمل خارجها للعلاج ويعاد إلى سجن بوركايز، حيثأكمل القراءة »
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