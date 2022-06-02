حوادث
خمس سنوات لمغتصب قاصر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض والتهديد بواسطة السلاح. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، بشكاية من والدة الضحية البالغة عشر سنوات، أكدت فيها أن المتهمأكمل القراءة »
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