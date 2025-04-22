“أكابس” تطلق موقعا إلكترونيا جديدا

أطلقت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، موقعا إلكترونيا جديدا، تم تصميمه بهدف توفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.

وتعزز هذه البوابة الرقمية المحدثة، الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لفائدة جميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.

وتعتمد المنصة الرقمية الجديدة لـ “أكابس”، على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أصبحت توفر إمكانية المحادثة الذكية “chatbot”، التي تقدم مساعدة فورية، وتسمح بالوصول السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيأة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيأة.

ويشتمل الموقع أيضا على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.

ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيأة صفحة باللغة الأمازيغية، ما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.

تجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلبي الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين:

الفضاء المؤسساتي: يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيأة، بما في ذلك الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية.

فضاء المهنيين: موجه إلى الفاعلين في قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويجمع بطريقة مبسطة كافة المعطيات المتعلقة بمهام الهيأة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.

الفضاء الموجه للعموم: يعتمد مقاربة توعوية، من خلال محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.

إلى ذلك، تواصل “أكابس”، من خلال هذه النسخة المجددة، التزامها من أجل تمكين جميع الفئات من الولوج السهل والشفاف إلى المعلومة.

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