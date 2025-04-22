أمزاري يدعو لوضع ميثاق مشترك للتشجيع الرياضي

دعا سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى وضع “ميثاقٍ مشترك للتشجيع الرياضي” وذلك خلال أشغال “المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي” المنظمة يومه الثلاثاء 22 أبريل بأكادير، بحضور عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس مجلس جهة سوس ماسة ورؤساء مجلس جماعات عمالة أكادير إداوتنان وبمشاركة واسعة لممثلي السلطات القضائية والأمنية والعسكرية والمحلية والإدارية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وأكد الوالي على أهمية تعبئة الذكاء الجماعي لوضع ميثاق للتشجيع الرياضي قائم على بناء التوافق والانسجام المطلوب بين تحقيق الاستمتاع بنبل الإحساس بالشغف الرياضي وما تفرضه قيم السلوك المواطن من الانضباط لإجراءات الأمن والسلامة ونبذ العنف والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة، مع احترام القوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى جعل هذه التظاهرات الدولية فرصةً للتعبير الصريح والفعلي عن فضائل قيمنا المغربية النبيلة الموسومة بروح الإخاء والتسامح واحترام الغير.

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