بغداد .. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام للملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد البرلمان العربي، أمس الاثنين ببغداد، على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وشدد البرلمان العربي ، في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.

وجدد القرار التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، واستمراره في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

ودعا كل الأطراف الدولية والأممية بالاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وكانت الجلسة العامة، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قد ناقشت على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا التي تهم المنطقة العربية.

واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الثالث للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي.

كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

ومثل المغرب في أشغال الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، أعضاء الش عبة البرلمانية المغربية في البرلمان العربي، ويتعلق الأمر بأعضاء مجلس النواب، محمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخديجة حجوجي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ومحمد البكوري عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

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