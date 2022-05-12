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الشعب يريد تغيير مقر “الكاف”

منذ 18 دقيقة
مطالب بوضع حد لهيمنة مصر لضمان التكافؤ بين المناطق والاتحادات أعاد موقف المصريين الرافض لإقامة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالمغرب في 30 ماي الجاري، موضوع مقر الكنفدرالية الإفريقية، الذي تهيمن عليه مصر منذ عقود. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات المشجعين، بنداءات تطالب بنقل مقر الكنفدرالية الإفريقية من القاهرة إلى بلدأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة


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