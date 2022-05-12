ملف الصباح
علمـاء بـلا علـم
بدايتهم بشرائط “الكاسيط” التكفيرية ثم اقتحموا التلفزيون والأنترنت لغزو العقول يحظى رجال الدين في العالم الإسلامي بألقاب عديدة ومجانية، يمنحها لهم مريدوهم والمصدقون لهم، والانتهازيون، أو يمنحونها لأنفسهم، وهي الألقاب التي تتماشى مع العقلية الأصولية، التي تسعى للتحكم، وتفتي بأحكام قاطعة، رافضة النقاش والاختلاف، حفاظا على مصالحهم باعتبارهم حافظي “أختامأكمل القراءة »
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