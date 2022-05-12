الأولى
ثري مغربي في فضيحة غسيل أموال
فتحت السلطات السويسرية، في الآونة الأخيرة، تحقيقا حول ثروة رجل أعمال مغربي يشتبه في علاقته بشبكات غسيل أموال الكوكايين. وأخضعت السلطات السويسرية الثري المغربي، الذي يتحدر من إقليم الناظور، لتحقيقات مطولة حول مصدر ثروته، التي وُصفت ب”الخيالية”، علما أن الوثائق التي تتوفر عليها تشير إلى أنه كان مجرد تاجر بسيطأكمل القراءة »
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