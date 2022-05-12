نشـاط ربحـي

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3 أسئلة إلى * سعيد لكحل < مجال “الدعوة الدينية” بات يعرف تسيبا لا حدود له ولا رادع . وقد شجع على هذا التسيب غياب القوانين المنظمة لهذا المجال كما هو الحال بالنسبة إلى باقي المهن، على اعتبار أن الدعوة صارت مهنة يتطاول عليها كل من ربى ذقنا وأسدل لحية.أكمل القراءة »
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