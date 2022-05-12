الأولى
تحت الدف
لماذا تصلح بطاقة الصحافة؟ سؤال ردده الصحافيون المهنيون مرارا، في زمن اتساع ظاهرة الرداءة والتفاهة في المجال الصحافي، بمبرر واه هو أن الجمهور يريد ذلك، فيما المتلقي بريء من سياسة “التضبيع”، ونشر الإشاعة والتضليل والميوعة. وضع هذا السؤال له علاقة بتنظيم العمل في الفضاءات العمومية، ذلك أن بعض المؤسسات “الرسمية”،أكمل القراءة »
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