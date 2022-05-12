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ملف الصباح

منصة الحديث لمواجهة فتاوى الأنترنت

منذ دقيقتين
Moroccan Islamic Affairs Minister Ahmed Toufik (C) attends 16 November 2007 a prayer for rain at the Mohamed V mausoleum in the capital Rabat. The ministry called on all faithful to pray for rain all over the country, which is experiencing drought. Over the last 30 years,rain has diminished on average by 40 percent. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
تضم 10 آلاف حديث وهدفها إدراك اليقين في أمور الدين اشتد التنافس بين فقهاء الأنترنت، الذين يصدر أغلبهم فتاوى تهم كيفية تدبير شؤون المواطنين في العبادات والمعاملات، إما عن جهل، أو سوء فهم، أو قراءة متطرفة لأصول الدين, بل وانشغل أغلبهم بتحقيق نسب مشاهدة كبيرة، وانتشار واسع في ما باتأكمل القراءة »


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