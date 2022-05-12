ملف الصباح
منصة الحديث لمواجهة فتاوى الأنترنت
تضم 10 آلاف حديث وهدفها إدراك اليقين في أمور الدين اشتد التنافس بين فقهاء الأنترنت، الذين يصدر أغلبهم فتاوى تهم كيفية تدبير شؤون المواطنين في العبادات والمعاملات، إما عن جهل، أو سوء فهم، أو قراءة متطرفة لأصول الدين, بل وانشغل أغلبهم بتحقيق نسب مشاهدة كبيرة، وانتشار واسع في ما باتأكمل القراءة »
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