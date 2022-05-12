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مجتمع

قيود جديدة على تصدير “أركان”

منذ دقيقة واحدة
“البام” رفض احتكار شركات أجنبية للإنتاج تفاديا لإفلاس التعاونيات رفض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احتكار “شركات أجنبية”، للمادة الخام لإنتاج “أركان”، محذرا، في المقابل، من خطر الإفلاس الذي يتهدد عددا كبيرا من التعاونيات المغربية التي تشتغل في هذا المجال. وقال خالد الحاتمي، عضو فريق “البام” بمجلس النواب، في سؤالأكمل القراءة »


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