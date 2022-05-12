ملف الصباح
أبو عمـار… الدخيـل علـى سـوس
استهدف “الروايس” و”أحواش” ومسلسل «بابا علي» بفتاوى التحريم والتعسير لعل أكبر معضلة لمواقع التواصل الاجتماعي، أنها حررت أصوات الجهل، وجعلتها تنتشر في صفوف الرأي العام، الذي لا يملك بدوره مناعة ضد المعلومة والرأي، ما يجعله لقمة سائغة لخطابات التطرف بأشكالها المختلفة. ويعتبر التطرف الديني أكثر معضلات العصر، التي أصبحت تشكلأكمل القراءة »
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