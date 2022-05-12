مجتمع
أسر المفقودين الجدد تحتج أمام البرلمان
بعد ما كان الاختفاء القسري بالمغرب في سنوات الرصاص، بسبب خلفيات سياسية وإيديولوجية، عاد الاختفاء مرة أخرى في صفوف الشباب، لأسباب اقتصادية وتنموية، إذ أن المئات كانوا في طريقهم إلى الهجرة السرية، واختفوا دون أن يظهر لهم أثر، ما دفع أسرا إلى النزول للشارع للاحتجاج، من أجل إظهار الحقيقة. ونظمتأكمل القراءة »
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