الأولى
شبكة للمتاجرة بدبلومات مزورة
تزور شهادات “المبصاري” للراغبين في مزاولة المهنة دون تلقي التكوين المطلوب مكنت حملات شنت على محلات بصريات من ضبط عدد من الأشخاص، الذين يزاولون هذه المهنة دون التوفر على المؤهلات، إذ عرفت هذه المحلات انتشارا بشكل لافت خلال السنتين الأخيرتين، وأصبحت تنمو في مختلف الأحياء، مثل الفطر، ما أثر بشكلأكمل القراءة »
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