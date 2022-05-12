وداعا أبو عاقلة…

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ودع الفلسطينيون، ومعهم العالم، الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت في مخيم جنين، متأثرة بإصابات خطيرة في الرأس بعد إطلاق الرصاص عليها، خلال تغطية إعلامية لفائدة قناة الجزيرة.وداعا الزميلة شيرين شهيدة مهنة المتاعب… (أ. ف . ب)