الملك يتوصل بتهاني العيد من السعودية وبنغلاديش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الفطر المبارك أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات إنه سميع مجيب”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد عبد الحميد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب عبد الحميد، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالهناء والتقدم والرخاء للشعب المغربي الشقيق.

كما عبر رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية عن تطلعه إلى أن “تسهم هذه المناسبة في توطيد أواصر الأخوة بين كافة الشعوب الإسلامية”.