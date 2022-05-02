أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

أدى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صباح يومه الإثنين فاتح شوال 1443 هـ، الموافق 02 ماي 2022، صلاة عيد الفطر، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وأخذا بعين الاعتبار إستمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة، فقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، على أن يؤدي هذه الصلاة، في إطار خاص، وبحضور جد محدود.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، قرير العين بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ومشدود الأزر بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب الدعاء.