 الدار البيضاء تكشف عن فندق ADAY الجديد

عززت مدينة الدار البيضاء مشهدها الفندقي بافتتاح رسمي لفندق ADAY، الوافد الجديد على قائمة الفنادق الراقية بالمدينة. يتميز هذا الفندق العصري من فئة أربع نجوم بموقعه الاستراتيجي قبالة محطة القطار الدارالبيضاء المسافرين، ما يجعله عنوانا مثاليا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن تجربة حضرية تجمع بين الراحة، والأناقة، والأصالة المغربية.

ويضم الفندق 128 غرفة بتصميم حديث يزاوج بين الفخامة والبساطة، إضافة إلى صالة “روفتوب” ذات إطلالة بانورامية ساحرة، ومساحات متعددة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات، وخدمات مبتكرة تواكب احتياجات الزوار الراغبين في الاستمتاع بإقامة مريحة ومتصلة بنبض المدينة.

ويأتي هذا الافتتاح في سياق دينامية وطنية طموحة، إذ يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميًا بحلول عام 2030.

وفي ظل استعداد المملكة لاستضافة فعاليات رياضية عالمية بارزة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، يجدد فندق ADAY التزامه بدعم تطور قطاع الضيافة الحضرية والمساهمة الفاعلة في تعزيز الإشعاع السياحي للمملكة.

وأكد خوان مارتينيز، المدير العام لفندق ADAY، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 13 عاما في إدارة سلاسل فندقية عالمية مرموقة بالمغرب، على طموح المؤسسة، قائلا: « هدفنا هو جعل فندق ADAY معلما لا يفوت، مندمجا تماما مع الزخم التحويلي الذي تشهده مدينة الدار البيضاء. نحن نسعى إلى تقديم تجربة غامرة تجمع بين الراحة والحداثة والأصالة، بما يواكب تطلعات الزوار المحليين والدوليين.»

وبفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والخبرة المتينة في قطاع الفندقة، يندرج فندق ADAY بالكامل في سياق النمو والابتكار، مساهما بذلك في التنمية الاقتصادية والسياحية للمغرب.

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة، من بينها محمد عوال، صاحب فندق آداي، ومحمد الطاوس، عامل عمالة مقاطعات عين السبع، وفاطمة بوعبد، المندوبة الجهوية للسياحة لجهة الدار البيضاء سطات، ومحمد ساوتي، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الدار البيضاء سطات، إضافة إلى ممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء سطات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشكل هذا الحضور رسالة قوية تؤكد الدور المحوري لهذا المشروع الجديد في إثراء العرض الفندقي وتعزيز موقع الدار البيضاء كوجهة رئيسية للأعمال والسياحة.

وبفضل رؤية قائمة على قيم الاستدامة والابتكار والشمولية، يتأهب فندق ADAY لاستقبال ضيوفه من مختلف أنحاء العالم، وليكون شريكا فعالا في رسم ملامح وجه الدار البيضاء الحديث، حيث يلتقي التقدم العمراني بفن العيش المغربي الأصيل.

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