بحضور مسؤولين رفيعي المستوى.. افتتاح فندق “بيك الباتروس قصر الورود” بأكادير

تم، مساء أمس (الجمعة)، افتتاح فندق “بيك الباتروس قصر الورود” بأكادير، بحضور عدد من المسؤولين الجهويين وشخصيات من مختلف القطاعات، إلى جانب ضيوف من داخل المغرب وخارجه.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وصلاح الدين بنحمان، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، وإدريس بوتي، رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونور الدين بورشيش، المدير الجهوي لوزارة السياحة، بالإضافة إلى عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

وشارك رجل الأعمال المصري، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيك الباتروس”، في حفل الافتتاح، الذي تخللته فقرات فنية وإطلاق شهب اصطناعية، إلى جانب مأدبة عشاء أقيمت على شرف المدعوين.

ويقدم الفندق المصنف ضمن فئة خمس نجوم عرضا فندقيا يستلهم من التجارب السياحية العالمية، ويرتكز على رؤية تهدف إلى تعزيز العرض الفندقي بأكادير وفق معايير دولية، مع التركيز على تقديم خدمات موجهة للسياح المحليين والأجانب.

وعزز افتتاح الفندق الجديد تواجد مجموعة “بيك الباتروس” في السوق المغربية والعربية، ويرتقب أن يساهم في استقطاب فئات متنوعة من الزوار والمهتمين بالسياحة الترفيهية.

ويضم الفندق 430 غرفة وجناحا، إلى جانب مجموعة من المرافق، من بينها مسابح داخلية وخارجية، جاكوزي، فضاء ألعاب مائية للأطفال، وملاعب رياضية متعددة مثل كرة القدم والبادل.

ويحتوي الفندق كذلك على خمسة مطاعم تقدم أطباقا من المطبخ المغربي والإيطالي والعالمي، فضلا عن مطاعم متخصصة في المأكولات البحرية، إلى جانب حانتين، ومركز “سبا” مخصص للعلاجات والاسترخاء، وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات.

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