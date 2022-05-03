تهاني العيد تتقاطر على الملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الأوزبكي، في هذه البرقية، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ” الذي يتملى فيه قلوبنا بالفرح والسرور والشكر لله”.

ومما جاء في هذه البرقية “وتأييدا لاهتمامكم ومساعيكم بتوسيع علاقات التعاون بين أوزيكستان والمغرب، أتطلع الى أن تشهد هذه العلاقات دوام التطور” .

وأضاف ميرضيائيف “في هذه الأيام المباركة التي يتجلى فيه نور الرحمة أسأل القدير أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة وصالح أعمالكم، وعلى الشعب المغربي الصديق بنعمة السلام والأمان ودوام الازدهار و الرفعة”.

وبالمناسبة نفسها، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الرئيس السيسي في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى الشعب المغربي الشقيق بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري “أدعو الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعبينا الشقيقين وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أسمى التبريكات وأطيب التهاني، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي الشقيق بوافر الصحة وتمام العافية واليمن والبركات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة حلول عيد الفطر.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا في غمرة استقبال الأمتين العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد، أن نتوجه لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، بأحر التهاني وأطيب التمنيات باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، راجين الله عز وجل لجلالتكم دوام الصحة والعافية، ولشعبكم والشعوب كافة الخير والسلام والرخاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية ” ونحن على مشارف استقبال عيد الفطر السعيد ، يطيب لي أن أعرب لجلالتكم عن أسمى آيات التهاني وأصدق الدعوات الأخوية ، سائلا الله جلت قدرتـه أن يعيـد هـذه المناسبة السعيدة عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بتمام الصحة والعافية والهناء، وعلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات ، وعلى أمتينا العربية والإسلامية المجيدتين وقد تحقق كل ما تصبو إليه من رفعة وعزة ومنعة”.