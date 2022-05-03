الملك يتلقى تهاني العيد من الكويت وعمان والبحرين

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب أمير دولة الكويت في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني وأطيب المتمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتوجه أمير دولة الكويت بالدعاء إلى المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة “على بلدينا الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحقق للمملكة المغربية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة والرشيدة، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة وتمام العافية”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والأمة الإسلامية تستقبل أيام عيد الفطر المبارك أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخيرات ونمو البركات، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

ومن ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب العاهل البحريني في هذه البرقية لجلالة الملك عن أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بكل أماني الخير والرفعة، ضارعا إلى الله القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالة الملك بتمام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لجلالته بوافر النعم والرفاه والازدهار، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والسؤدد.