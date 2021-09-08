مناقصة 7 شتنبر .. إصدار سندات للخزينة بملياري درهم

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ ملياري درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 72ر5 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت أمس الثلاثاء (7 شتنبر) .

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا، و 52 أسبوع وسنتين، وهمت، على التوالي، مبالغ 500 مليون درهم، ومليار و 500 مليون درهم، بمعدلات فائدة بلغت نسبتها، على التوالي، 370ر1 في المائة و 553ر1 في المائة و 757ر1 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 13 شتنبر الجاري.