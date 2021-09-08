أزيد من 74 ألف ناخب في اقتراع ثامن شتنبر بإقليم جرادة

بلغ عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى إقليم جرادة، 74 ألف و153 ناخبا وناخبة، من المنتظر أن يتوجهوا، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الجماعات الترابية ومجلس جهة الشرق ومجلس النواب.

ويتوزع هؤلاء الناخبون على 39 ألف و802 ناخب وناخبة في المجال الحضري (بنسبة 53,67 في المائة)، و34 ألف و351 ناخب وناخبة بالنسبة للمجال القروي (46,32 في المائة).

وقد تم تعبئة كافة الوسائل اللوجيستية لضمان نجاح هذه المحطة الانتخابية، بما في ذلك إحداث 222 مكتب تصويت (93 في المجال الحضري و129 في المجال القروي)، فيما بلغ عدد المكاتب المركزية 45 مكتبا (28 في المجال الحضري و17 في المجال القروي).

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الجماعية بإقليم جرادة (الاقتراع الفردي)، 869 مرشحا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، بينما يبلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات 254.

وبخصوص الانتخابات التشريعية، بلغ عدد لوائح الدائرة المحلية المتنافسة 11 لائحة، تضم 22 مرشحا للفوز بمقعدين تشريعيين، فيما تتنافس 10 لوائح مترشحة للدائرة الجهوية (50 مترشحا) للظفر بخمسة مقاعد.