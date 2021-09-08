أزيد من 230 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بإقليم الحسيمة

يتوجه اليوم الأربعاء بإقليم الحسيمة 230 ألفا و 325 ناخبا وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم برسم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية.

وعبأت السلطات المحلية ما مجموعه 608 مكتب تصويت موزعة على مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة لتمكين أزيد من 230 ألفا و 325 ناخبا من الإدلاء بصوتهم لاختيار ممثليهم بمجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية.

في هذا السياق، تمت تعبئة 80 مكتبا للتصويت على مستوى مدينة الحسيمة، و43 مكتبا للتصويت على مستوى الجماعة الترابية لإمزورن، و23 مكتبا على مستوى جماعة بني بوعياش ، و 15 مكتبا للتصويت على مستوى جماعة تارجسيت.

وتتنافس 14 لائحة انتخابية على مستوى دائرة إقليم الحسيمة للظفر ب 4 مقاعد بمجلس النواب، برسم الانتخابات العامة المرتقبة اليوم الأربعاء.

وتمثل هذه اللوائح أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب المغربي الليبرالي، والتقدم والاشتراكية، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الخضر المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد.

أما على مستوى الانتخابات الجماعية بجماعة الحسيمة، فتخوض غمار هذه الانتخابات 19 لائحة ترشيح، تتنافس على الظفر ب 31 مقعدا بالمجلس البلدي للحسيمة.

وتمثل هذه اللوائح حزب الاستقلال و حزب العدالة والتنمية والحزب المغربي الحر ، والحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التجديد والإنصاف ، و حزب البيئة والتنمية المستدامة و حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحركة الشعبية وحزب الديمقراطيين الجدد ، وحزب الخضر المغربي ، وحزب التقدم والاشتراكية ، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية و حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الشورى والاستقلال وحزب النهضة والفضيلة وفدرالية اليسار المغربي.

وبلغ عدد الترشيحات للانتخابات الجماعية على مستوى مختلف الجماعات القروية بإقليم الحسيمة 1200 ترشيحا، تتنافس للظفر ب 691 مقعدا.

أما على مستوى التشريعية الجهوية (لائحة النساء)، فقد تقدمت لهذه الانتخابات 19 لائحة.

بخصوص الانتخابات الجهوية، فقد تقدمت لهذه الانتخابات 14 لائحة تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي بالمغرب.