الصباح الفني
تنويه بـ “عايشة” في عمان
يحكي قصة فتاة تعيش في بيئة مهمشة بضواحي مدينة نوهت لجنة التحكيم لجائزة أفضل فليم عربي قصير للدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالفيلم المغربي القصير “عايشة” لمخرجه زكريا نوري. ويحكي الفيلم، من إنتاج رؤوف الصباحي وخولة بن عمر ولعبت فيه دور البطولة الممثلة نسرين الراضي، الحياة اليومية بأدق تفاصيلهاأكمل القراءة »
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