الرياضة
نقل مباراة بيساو لنواكشوط يثير جدلا
«كاف» ترفض الترخيص لملعب بيساو بسبب سوء أرضيته برمج الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة المنتخب الوطني ونظيره من غينيا بيساو، بالملعب الأولمبي بنواكشوط، بسبب رفض الكنفدرالية الإفريقية لإجراء المباراة بالعاصمة بياسو، لعدم وجود ملعب بمواصفات ومعايير تسمح بإجراء مباريات دولية. وعلمت «الصباح»، أن «كاف» رفضت إجراء مباراة المنتخب الوطني وغينياأكمل القراءة »
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