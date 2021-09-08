حوادث
سرقات تفضح خيانة زوجية
متزوجة قررت زيارة خليلها الموقوف بتهمة السرقة لتجد نفسها بين القضبان أحالت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية متهمين ومتزوجة، بتهمة السرقات بالخطف والخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بعد أن كشفت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وأحد الموقوفين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الصدفة قادتأكمل القراءة »
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