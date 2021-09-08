الرياضة
الرجاء يستنجد بالخارجية لإعادة كوياطي
الفريق راسل الوزارة لتأمين عودته قبل مباراة برشيد راسل الرجاء الرياضي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بشأن إيجاد وسيلة لإعادة لاعبه الغيني يوسف كوياطي، الموجود حاليا بكوناكري رفقة منتخب بلاده. وعلمت «الصباح»، أن الرجاء الرياضي تحرك لإيجاد وسيلة تمكنه من استعادة لاعبه كوياطي، المحتجز رفقة منتخب بلاده بكوناكري، بعد أنأكمل القراءة »
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