أخبار الصباح
أخبار الصباح
< القنيطرة وجهت اتهامات لمسؤول بعمالة القنيطرة، بعدما امتدت يداه إلى المنطقة الصناعية للضغط على شركات من أجل التوقيع على عقد مع شركة واحدة لنقل المستخدمين. وطلب ممثلون عن القطاع من عامل المدينة التدخل العاجل لوضع حد للتصرفات المشبوهة في استغلال النفوذ لموظف العمالة، ملتمسين الحياد في انتقاء شركات نقلأكمل القراءة »
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