الرياضة
جمع السوالم يزكي بن الشيخ رئيسا
أكثر من مليار و80 مليونا مصاريف موسم الصعود والعجز يفوق 83 مليونا أعيد انتخاب بوشعيب بن الشيخ، رئيسا لشباب السوالم، لولاية جديدة، خلال الجمع العام العادي السنوي، الذي أقيم أول أمس (الاثنين)، بأحد المنتجعات السياحية بالسوالم، بحضور تسعة منخرطين من أصل 11. وتوصلت إدارة السوالم، قبل ثمانية أيام عن انعقادأكمل القراءة »
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