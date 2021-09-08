الرياضة
الوداد يضم غونزالو
الفريق يتجه نحو التعاقد مع الشماخ والغموض يلف مستقبل كركاش تعاقد الوداد الرياضي مع الإسباني غونزالو ألفاريز دي مورينا (22 سنة) لثلاثة مواسم. وذكر مصدر مطلع، أن الوداد ضم اللاعب إلى لائحة فريق الأمل، نزولا عند رغبة مدربه وليد الركراكي، ووضع شرطا أساسيا لاستمرار عقده في خوض عشرة مباريات معأكمل القراءة »
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