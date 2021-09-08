حوادث
إدانة باتر أصابع جاره بسيدي بوزيد
المتهم كان تحت تأثير المخدرات ووجه طعنات للضحية بمنجل قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم اعتدى على جاره، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح نتج عنه بتر عضو والحرمان من منفعته. وجاء إيقافهأكمل القراءة »
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