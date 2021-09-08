الرياضة
شكيليط يجر “الواف” للنزاعات
طالب براتب يوليوز ومنح عشر مباريات ولاعبون آخرون يسلكون الطريق نفسه رفع عبد الرحيم شكيليط، مدرب الوداد الفاسي السابق، دعوى لدى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل استخلاص مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق، والمتمثلة في منح عشر مباريات، إضافة إلى راتب يوليوز الماضي. وغادر شكيليط مهامهأكمل القراءة »
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