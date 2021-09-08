الرياضة
“فيفا” في ورطة بسبب الأسود
ألزم غينيا بالبحث عن ملعب محايد لاستقبال المنتخب والأندية الأوربية تضغط لعودة محترفيها وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نفسه في ورطة حقيقية، لفشله في تحديد موعد ثان لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني، بعد تأجيل الأول، عقب الانقلاب العسكري، الذي شهدته غينيا الأحد الماضي. وساهمت تدخلات ملكية في تأمينأكمل القراءة »
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