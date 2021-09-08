حوادث
اعتقال “اشليقيمة” بحوزته ممنوعات
أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، تاجر مخدرات يلقب ب»اشليقيمة» وبحوزته 12 قطعة للشيرا معدة للترويج على المستهلكين بالمدينة. وترصدت عناصر الشرطة المتورط بالزقاق رقم 15 بحي الانبعاث، بعدما توصلت بمعلومات تفيد أنه يوجد بالوكر المذكور قصدأكمل القراءة »
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