الرياضة
الخميسات ينهي “الميركاتو” بأربعة انتدابات
وقع عقودا احترافية لستة لاعبين من أبناء مدرسة التكوين اقتصر “الميركاتو” الصيفي للاتحاد الزموري للخميسات، على أربعة انتدابات، فيما تم توقيع عقود احترافية لستة لاعبين من أبناء مدرسة التكوين. ووقع المدافع يوسو نيانغ، على عقد لموسمين قادما من الدوري السنغالي، فيما ضم اتحاد الخميسات وليد الغزواني من وداد تمارة، وأسامة إجروتنأكمل القراءة »
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