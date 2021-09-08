الأولى
تهديد إرهابي يوحد المغرب وإسبانيا
استئناف التعاون الأمني أتاح تفكيك شبكة لتجنيد جهاديين لم تمض إلا أسابيع قليلة على استئناف التعاون بين الرباط ومدريد وعودة تدفق المعلومات بين الأجهزة الأمنية للبلدين، ليتم الإعلان عن سقوط جهادي بطنجة كان يخطط لتنفيذ هجمات على مواقع سياحية. وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن الأمن المغربي تمكن، أمس (الثلاثاء)،أكمل القراءة »
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