الأولى
الارتجال يعصف بالدخول المدرسي
أسر قلقة على مصير أبنائها وأرباب مدارس تائهون والوزارة مطالبة بتقديم أجوبة شافية نزل القرار الجديد بتأجيل الموسم الدراسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، مثل صاعقة على الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، الذين رتبوا أمورهم لدخول 10 شتنبر الجاري، كما أربك الترتيبات الأولى التي شرعت فيها مؤسسات التعليم، في القطاعين العموميأكمل القراءة »
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