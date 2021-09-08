حوادث
تزوير أوراق مالية يطيح بسنغالي بالجديدة
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة ، أخيرا، من إيقاف سنغالي، متهم بتزوير الأوراق المالية المغربية من فئة 200 و100 درهم. وأضافت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه، كان يقدم لوحده الأوراق المالية المزورة لتجار المحلات التجارية بالأحياء الشعبية بالجديدة، قبل أن يفطن عدد منهم إلى أنها مزورة، إذ تحملأكمل القراءة »
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