وطنية
“ارحل” في وجه العثماني بمكناس
قام بعض سكان حي برج مولاي عمر بمكناس، أول أمس (الاثنين)، بطرد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، من قلب الحي المذكور، مطالبينه بـ “الرحيل فورا دون رجعة”، في مؤشر يعكس عدم الرضى على أدائه الحكومي، بعد أربع سنوات على توليه منصب رئيس الحكومة، وتنامي السخط الشعبيأكمل القراءة »
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