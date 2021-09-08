وطنية
ولاة وعمال خارج التغطية
وجد ولاة وعمال، جاؤوا إلى الإدارة الترابية من إدارات أخرى، أنفسهم خارج التغطية، بخصوص إدارة الحملة الانتخابية، التي همت استحقاق ثامن شتنبر، الذي يجري اليوم (الأربعاء). وتحول ولاة وعمال، نزلوا «بالمظلة» على وزارة الداخلية، خلال يوميات الحملة الانتخابية، إلى ما يشبه «رهائن» بيد بعض رؤساء أقسام الداخلية وباشوات وقياد، يفعلونأكمل القراءة »
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