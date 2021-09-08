وطنية
صوتوا للحب
حملة أطلقها شباب بمواقع التواصل الاجتماعي وتقودها “الخارجات عن القانون” ردا على انتهازية الأحزاب في الوقت الذي يستعد الناخبون، من غير العازفين والمقاطعين، للتصويت، اليوم (الأربعاء)، في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، التي تعتبر نقطة مفصلية في التاريخ الحديث لبلادنا، تطلق مجموعة من الشباب الناشط والمناضل على منصات التواصل الاجتماعي، حملةأكمل القراءة »
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